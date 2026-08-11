İskenderun'da Polis Denetimi
İskenderun'da SPA merkezleri ve masaj salonlarına denetim yapıldı, yasal işlemler uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, SPA merkezleri ve masaj salonlarına yönelik denetim yapıldı.
Ekiplerce 8 iş yerinde yapılan denetimlerde, belgeleri eksik olan, sigortasız işçi çalıştıran ve ruhsatı bulunmayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.
Öte yandan çalışma izni bulunmayan 9 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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