İskenderun'da Polis Denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, SPA merkezleri ve masaj salonlarına yönelik denetim yapıldı.

Ekiplerce 8 iş yerinde yapılan denetimlerde, belgeleri eksik olan, sigortasız işçi çalıştıran ve ruhsatı bulunmayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Öte yandan çalışma izni bulunmayan 9 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.