İskenderun\'da sağanak nedeniyle çöken bina boşaltıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz•
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle İsmet İnönü Mahallesi'nde istinat duvarı çöken 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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