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İskenderun'da sağanak nedeniyle çöken bina boşaltıldı - Son Dakika
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İskenderun'da sağanak nedeniyle çöken bina boşaltıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina istinat duvarının çökmesi sonucu boşaltıldı. Rögarların taşmasıyla birlikte su birikintileri oluştu ve sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

İskenderun\'da sağanak nedeniyle çöken bina boşaltıldı
13.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:54
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle İsmet İnönü Mahallesi'nde istinat duvarı çöken 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA
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