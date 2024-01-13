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İskenderun'da Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı - Son Dakika
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İskenderun'da Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış sonucunda sahildeki caddeler su altında kaldı ve iş yerlerinde baskın yaşandı. Ayrıca, aşırı yağış nedeniyle İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çökme tehlikesi yaşadığı için tahliye edildi.

İskenderun\'da Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı
13.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:33
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde, gece etkili olan sağanakla sahildeki caddeler yine su altında kaldı, iş yerlerinde baskın yaşandı. İstinat duvarı yıkılınca çökme tehlikesi yaşanan 5 katlı bina, tahliye edildi.

?Dün gün boyu süren ve gece şiddetini arttıran sağanak, İskenderun'da hayatı olumsuz etkiledi. 6 Şubat depreminde çöken İskenderun sahili yine göle döndü. Sabaha kadar süren yağış sonrası Çay Mahallesi, 15 Temmuz ve Atatürk Caddesi'nde diz boyu su birikti. Caddedeki onlarca iş yerini su bastı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, temizlik yaptı.

Öte yandan İsmet İnönü Mahallesi'nde aşırı yağış sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvar yıkılınca toprak kaydı, bina çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı - Son Dakika
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