İskenderun'da su altında şüpheli paketten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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İskenderun'da su altında şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

İskenderun\'da su altında şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde su altı ekiplerinin eğitim dalışı sırasında suyun altında bulunan şüpheli paketten 1440 gram uyuşturucu çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.06.2024 19:35
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde su altı ekiplerinin eğitim dalışı sırasında suyun altında bulunan şüpheli paketten 1440 gram uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İskenderun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin eğitim dalışı sırasında su içerisinde şüpheli pakete rastlandı.

Kıyıya çıkarılan paketin incelenmesi üzerine narkotik suçlarla mücadele ekiplerine bilgi verildi.

Narkotik ekiplerinin incelemesi üzerine paketin 6 parça halinde 1440 gram takoz esrar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da su altında şüpheli paketten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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