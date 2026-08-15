İskenderun'da Surp Karasun Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da Surp Karasun Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı

İskenderun\'da Surp Karasun Kilisesi\'nin Restorasyonu Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası zarar gören kilisede ayinle restorasyon süreci başlatıldı. Birlik mesajları verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşan tarihi kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle yapılacak restorasyon çalışmaları öncesinde ayin düzenlendi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katılımıyla yapılan ayini Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan yönetti.

Maşalyan'ın birlik ve beraberlik mesajları verdiği ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.

Ayinin ardından kilise restorasyon çalışmaları için kullanıma kapatıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kiliselerin de hasar gördüğünü söyledi.

Afetin ardından Samandağ ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde onarım çalışmaları yapıldığını ve buranın ibadete açıldığını belirten Maşalyan, İskenderun ilçesindeki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çalışmalara başlandığını ifade etti.

Maşalyan, Türkiye'nin büyük bir irade ve güçle afetten etkilenen kentleri yeniden ayağa kaldırdığını ve bunun takdire şayan bir başarı olduğunu dile getirdi.

Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da depremde hasar alan kilisenin restorasyon sürecine girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran ve kilise cemaati katıldı.

Kaynak: AA

İskenderun, Kültür, Güncel, Deprem, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Surp Karasun Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi
Bayraklı Belediyesi’nin araç ihalesinde resmi tespit: “Rekabeti engeller nitelikte“ Bayraklı Belediyesi'nin araç ihalesinde resmi tespit: "Rekabeti engeller nitelikte"
Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza
UltrAslan’da kriz büyüyor Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin’e küfürlü sözler UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler

15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:36
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
14:58
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 15:57:28. #7.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da Surp Karasun Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.