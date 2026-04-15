İskenderun\'da Tır Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 R 7931 plakalı tır ile 31 ANZ 873 plakalı tır, İskenderun-Payas kara yolunun Sarıseki Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda sıkışan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
