Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 BSZ 34 plakalı otomobil ile 31 SE 721 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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