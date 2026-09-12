İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Esentepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda K.K. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 965 gram kubar esrar, 1,50 gram tütünle karışık kubar esrar, 4 kök kenevir, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.