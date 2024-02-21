İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun\'da yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 10 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 248 araç ve 190 motosiklet kontrol edildi ve 3 araç trafikten men edildi. 554 kişi sorgulandı ve aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında 2 yeşil reçeteye tabi hap, 27 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 captagon, pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş ele geçirildi.

21.02.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zanlılara yönelik denetim yaptı.

Uygulamalarda 248 araç ve 190 motosiklet incelendi, 3 araç trafikten men edildi.

554 kişinin de sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üst aramalarında 2 yeşil reçeteye tabi hap, 27 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 captagon, pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:31:44. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement