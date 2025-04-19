Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, D.Ç. idaresindeki 06 CRD 007 cip, M.Ü'nün kullandığı 27 V 8074 plakalı hafif ticari araç ve E.S.Ö. yönetimindeki 31 AVP 122 plakalı pikap çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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