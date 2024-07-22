İskenderun Körfezi'nde Kum Köpek Balıkları Görüntülendi - Son Dakika
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İskenderun Körfezi'nde Kum Köpek Balıkları Görüntülendi

Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, İskenderun Körfezi'ndeki balık çiftliklerinin çevresinde besin arayan kum köpek balıklarını kayıt altına aldı. Ceylan, köpek balıklarının bölgedeki besin arayışını görüntüleyerek, Akdeniz'in yaşadığının ve bir umut taşıdığının göstergesi olduğunu belirtti. Profesyonel dalgıç Hakan Kabasakal da köpek balıklarının deniz ekosisteminin vazgeçilmez parçaları olduğunu ve genel bir katliama karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

22.07.2024 13:07
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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, İskenderun Körfezi açıklarındaki balık çiftliklerinin çevresinde besin arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum köpek balıklarını (Carcharhinus plumbeus) kayıt altına aldı.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'ne tekneyle açılan Ceylan, balık çiftliklerinin olduğu noktaya ulaştı.

Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, Defne Balık Çiftliği dalgıçlarından Hakan Uslu ve dalış eğitmeni Mahmut İğde ile dalış yaptı.

Mavi suların derinliklerine ulaşan Ceylan ve beraberindekiler, balık çiftliklerinin çevresindeki popülasyonu görüntüledi.

Kum köpek balıklarıyla da karşılaşan ekip, bu türün bölgedeki besin arayışını kaydetti.

"Balık çiftliklerinin etrafında besin arayışında bulunuyorlar"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, köpek balıklarının "denizlerin efendisi" olarak görüldüğünü söyledi.

Körfezde gerçekleştirdikleri dalışta kum köpek balıklarına rastladıklarını anlatan Ceylan, "İskenderun Körfezi'ne belli dönemlerde beslenme amacıyla gelen köpek balıkları davranış geliştirerek balık çiftliklerinin etrafında besin arayışında bulunuyorlar. Trol teknelerinin arkasına takıldıkları da biliniyor. Köpek balıkları Akdeniz'de ekosistemin, yaşamın koruyucuları, tamircileri ve onarıcılarıdır. Eğer Akdeniz'de köpek balıklarını hala görebiliyorsak bu, Akdeniz'in yaşadığının ve bir umut taşıdığının göstergesidir." diye konuştu.

Ceylan, kum köpek balıklarının en çok görülen türler arasında yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Henüz dijital teknolojiye geçmediğimiz yıllarda doğal ortamlarındaki ilk kayıtlarını Gökova Körfezi'nde almıştım. Birey sayıları azaldı. Artık orada daha nadir görebiliyoruz. Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin kırmızı listesinde ve koruma altında. Nesilleri tehlike altında. Kimseye saldırdığına dair bir kayıt yok. Yaptığımız dalışlarda insanlardan uzak ve ürkek bir yaşam sürdürdüklerini kayıt altına aldık. Onları besleyerek yakınlaşmalarını sağlayan ve spekülatif bir anlayışla düşman ilan etmek, bu konuyu aynı amaçlarla kamuoyuna duyurmak son derece yanlıştır. Hayvana zarar vermekten öte hiçbir işe yaramaz. Dünyanın bütün denizlerinde köpek balığı görüntüleyen biri olarak diyebilirim ki; onlar sağlıklı bir denizel ekosistemin sigortalarıdır."

"Ekosistemin vazgeçilmez parçaları"

Profesyonel dalgıç ve köpek balığı uzmanı Hakan Kabasakal da okyanus ve denizlerde şu ana kadar 536 köpek balığı türünün keşfedildiğini ifade etti.

Türk sularında bugüne kadar en az 36 türün tespit edildiği bilgisini veren Kabasakal, şunları kaydetti:

"Sularımızda bir otobüs kadar büyük olabilen camgöz köpek balığından, avuç içine kadar sığabilen kadife karınlı camgöze kadar değişen geniş bir boy aralığında ve farklı yaşam özelliklerine sahip türler yaşıyor. Köpek balıkları ekosistemin vazgeçilmez parçaları. Sağlıklı deniz ekosisteminin, köpek balığı varlığından ayrı düşünülmesi söz konusu olamaz. Zira köpek balıkları denizde ekosistemin korunmasını, diğer balık türlerinin kaynaklardan daha fazla faydalanabilmesi için gereken temizliği, ayrıştırmayı yaparlar.

Bunun yanı sıra köpek balıkları dünyada yaygın düşüncenin aksine 'insan kanına susamış' canlılar değiller. Şüphesiz bazı münferit, tatsız olaylar olmuştur ancak bunların tamamını bahane ederek tüm köpek balığı popülasyonuna karşı genel bir katliamı destekleyecek şekilde davranmak, en sonunda dünya denizleri ve okyanuslarda ekosistemin dengesine öngörülmeyen zararlar verebilecektir."

Kaynak: AA

Tahsin Ceylan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Körfezi'nde Kum Köpek Balıkları Görüntülendi - Son Dakika

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