İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri karaya oturdu - Son Dakika
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İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri karaya oturdu

İskenderun Körfezi\'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri karaya oturdu

İskenderun Körfezi'nde bulunan İskenderun Global Terminali'nde kalkış esnasında karaya oturan Yunanistan bayraklı ürün tankeri Minerva Antonia, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yüzdürüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin herhangi bir hasar veya deniz kirliliğine neden olmadığını belirterek, idari tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

24.04.2024 17:54
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İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri gemisi, terminalden kalkış esnasında karaya oturdu.

"Minerva Antonia" isimli ürün tankerinin, İskenderun Global Terminali'nde kalkış esnasında karaya oturması üzerine İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda yüzdürülen gemi, kontrolleri için demirleme sahasına çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin herhangi bir hasar veya deniz kirliliğine neden olmadığı belirtilerek, "Minerva Antonia isimli gemi İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yüzdürülmüş olup gerekli kontrollerin yapılması için demirleme sahasına demirlemiştir. İdari tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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