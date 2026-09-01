İskenderun Teknik Üniversitesi\'nde 13 ülkeden araştırmacıların katıldığı su bilimleri sempozyumu başladı

Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesince (İSTE) düzenlenen 3. Uluslararası Deniz ve Tatlı Su Bilimleri Sempozyumu başladı.

İSTE İlim ve Medeniyet Günleri kapsamında Prof. Dr. Tahir Özcan başkanlığında düzenlenen sempozyumun açılışı, merkez kampüsteki Turuncu Salon'da gerçekleştirildi.

Özcan, açılışta, etkinliğin 13 farklı ülkeden araştırmacıların katılımıyla organize edildiğini söyledi.

Sempozyumun bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Denizsel alanlardaki egzotik türler, koruma çalışmaları, tatlı sulardaki endemik ve egzotik türler üzerindeki ikili işbirliklerinin nasıl yapılacağı, koruma çalışmalarının ve özel türlerin nasıl belirleneceği gibi konular ele alınacak. Ayrıca yetiştiricilik alanındaki yeni teknolojiler ile yeşil limanlar ve enerji tasarrufu gibi başlıklarda da sunumlar gerçekleştirilecek."

Sempozyum yarın sona erecek.