İskenderun Teknik Üniversitesi\'nde Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu Kurulacak

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu kurulacak.
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) desteğiyle açılacak yüksekokulun protokolü, ilgililerce imzalandı.
İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, burada yaptığı konuşmada, kaynakçılık alanındaki ihtiyacın giderilmesi için söz konusu okulu açacaklarını belirtti.
Attıkları vizyoner adımlara bölgedeki paydaşların eşlik etmesinden onur duyduklarını ifade eden Depci, "Özelde ilimizin genelde ülkemiz ve dünya için sanayide en büyük ihtiyaç duyulan kaynakçılık alanındaki eksikliğin giderilmesi için kaynakçılık meslek yüksekokulunu açacağız." dedi.
Kaynak teknolojisi, endüstriyel kalıpçılık ve döküm programlarını kapsayan yüksekokulla, metal ve makine sektöründe artan üretimle doğan nitelikli kaynakçı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamayı hedefleniyor.
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