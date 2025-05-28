İskenderun-Topboğazı Otoyolu İncelemesi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, toplam 9 bin 500 metrelik 2 tünel ve 1350 metrelik viyadüğün de olacağı 19 bin 200 metrelik otoyoldaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemesinin ardından Masatlı, gazetecilere, projede çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Yolun kente önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Masatlı, "Çalışmalarımızın sonucunda inşallah 2026'nın sonunda tünelimiz, viyadüğümüz ve yollarımız, kavşaklarla birlikte hizmete girecektir. İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nun yapılmasıyla, geçilmesi oldukça zor olan Amanos Dağları tünellerle aşılarak Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu şekilde erişim sağlanmış olacaktır." dedi.

Masatlı, proje kapsamında Topboğazı- Antakya devlet yolunun genişletileceğini ve 9 kavşak yapılarak ulaşımın güvenli ve hızlı olmasının sağlanacağını kaydetti.