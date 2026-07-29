İskenderun ve Arsuz'da Yangınlar Söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'ndeki otluk alan ile Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'ndeki bir bahçede yangın çıktı.
İki yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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