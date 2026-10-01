İSKİ, Avrupa Yakası\'nda 6 yeni tesisi 500 milyon liralık yatırımla devreye aldı

(İSTANBUL) - İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Avrupa Yakası'nda hayata geçirilen lojistik merkezleri, afet koordinasyon alanları ve hizmet binalarından oluşan altı yeni tesis için düzenlenen toplu açılış töreninde, "Güçlü bir kamu hizmetinin arkasında emeği, bilgisi ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz çalışan güçlü bir ekip var. Bugün itibarıyla hizmete aldığımız yatırımlarımız toplam 500 milyon lira civarında" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin altyapı dayanıklılığını ve operasyonel kapasitesini artıracak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İSKİ bünyesinde Avrupa Yakası'nda hayata geçirilen lojistik merkezleri, afet koordinasyon alanları ve hizmet binalarından oluşan altı yeni tesis, Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü Kampüsü'nde dün düzenlenen toplu açılış töreniyle resmen hizmete girdi.

Açılış törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Özmen, İBB meclis üyeleri, İBB ve İSKİ bürokratları mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Başa, şunları kaydetti:

"ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİRKEN O ALTYAPIYI AYAKTA TUTACAK LOJİSTİK SİSTEMİMİZİ DE AYNI BÜTÜNLÜK İÇİNDE ELE ALIYORUZ"

"Olası bir afetin ardından lojistik merkezlerimizi; su ve atık su hizmetlerinin sürdürülebilmesi; ihtiyaç duyulan boru, vana, bağlantı parçası, araç ve ekipmanın doğru noktalarda hazır bulundurulması, müdahale ekiplerinizin hızla yönlendirilmesi ve birimlerimiz arasında koordinasyonu sağlanması amacıyla hayata geçirdik. Bu nedenle altyapımızı güçlendirirken o altyapıyı ayakta tutacak lojistik sistemimizi de aynı bütünlük içinde ele alıyoruz. Bu anlayışla, özellikle ilk olarak Anadolu Yakası'nda bildiğiniz gibi Ferhatpaşa'da çok güzel bir lojistik merkezini hizmete aldık Ekrem Başkanımızın da katılımıyla. Daha sonra çalışmalarımıza Avrupa Yakası'nda hız verdik ve özellikle Bağcılar Mahmutbey, Eyüpsultan, Silivri Parkköy ve Selimpaşa'da 4 adet lojistik merkezi alanlarımızı oluşturduk ve bugün bunları hizmete alıyoruz. Burada bulunduğumuz İSKİ Genel Müdürlüğümüzdeki yerleşkemizde işletme birimlerinin kullanımına toplam 9 adet 5 bin 400 metrekarelik alanı hizmete aldık. Yine Bağcılar Mahmutbey yerleşkemizde ki töreni orada yapacaktık ama yer darlığı dolayısıyla buraya aldık, orası son dönemde yaptığımız en büyük lojistik merkezlerimizden bir tanesi işletme birimlerimizin kullanacağı bin 200 metrekarelik kapalı ambar ve lojistik merkezimizi de tamamladık. Bu merkezde aynı zamanda afet ve acil durumlarda koordinasyon ve yönetim merkezi olarak da kullanılacak özel bir birim oluşturduk. Selimpaşa yine İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin yanında İSKİ'ye ait toplam bin 800 metrekarelik bir alanda yine kapalı ambar ve sundurma alanını hizmete aldık. Yine Silivri Parkköy, burada da bu yerleşkemizde de 700 metrekarelik yine kapalı ambar ve lojistik merkezimizi de tamamladık ve bugün itibarıyla hizmete almış oluyoruz. Yine burası da afet durumunda bir koordinasyon ve yönetim merkezi olarak kullanılacak. Yani sadece bu yaptığımız lojistik merkezleri içerisine malzeme koyduğumuz, malzeme depoladığımız yerler değil; afet durumunda yine ustalarımızın, personelimizin, yöneticilerimizin gelip çalışma yapabileceği, toplantı yapabileceği ve buradan hızlıca sevkiyatı yönetebileceği yerler haline geldi. Dolayısıyla onun için adını da biz lojistik merkezi olarak nitelendirdik.

"ARTIK MALZEME VE EKİPMANLARIMIZI DIŞ ETKENLERDEN KORUYARAK DAHA GÜVENLİ KOŞULLARDA MUHAFAZA EDECEĞİZ"

Böylece 2019'dan bu zamana Avrupa Yakası'nda toplam 6 bin 600 metrekare sundurma alanı ile 2 bin 500 metrekare kapalı lojistik merkez alanını İSKİ'ye kazandırmış olduk. Bu rakamların ifade ettiği temel gerçek ise şudur: Artık malzeme ve ekipmanlarımızı yağmur, kar, güneş ve diğer dış etkenlerden koruyarak daha güvenli koşullarda muhafaza edeceğiz. İhtiyaç duyulan ekipmanı doğru noktadan, doğru zamanda ve çok hızlı bir biçimde sahaya ulaştırabileceğiz. Mahmutbey ve Silivri Parkköy'de oluşturduğumuz yönetim birimleri sayesinde ise afet ve kriz anlarında birimlerimiz arasındaki koordinasyonu daha etkin sağlayacak müdahale süreçlerini tek merkezden yönetebileceğiz. Bütün bu çalışmalarla idaremizin hizmet sürekliliğini güçlendiriyor, en zor şartlarda dahi İstanbul'un içme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilecek operasyonel kapasitemizi de oluşturmuş oluyoruz. Bu yaptığımız lojistik merkezlerin toplamı güncel fiyatlarla 292 milyon liradır. Lojistik merkezini sadece açmak yetmiyor, içerisine de malzeme koymak gerekiyor; bu fiyata içerisine koyduğumuz malzemeler dahil değil.

"GÜÇLÜ BİR KAMU HİZMETİNİN ARKASINDA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BİR EKİP VAR"

Güçlü bir kamu hizmetinin arkasında emeği, bilgisi ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz çalışan güçlü bir ekip var. İSKİ, İstanbul'un dört bir yanında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren önemli, büyük ve stratejik bir kurum. Arızalara müdahale eden ekiplerimizden arıtma tesislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza, laboratuvarlarımızdan çağrı merkezlerimize kadar binlerce İSKİ emekçisi bu şehre hizmet ediyor. Bu büyük sorumluluğu üstlenen çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve çalışma koşulları bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla ki biraz sonra Sayın Başkan Vekilimle beraber, sizlerle beraber ziyaret edeceğiz Eyüpsultan'daki Genel Müdürlük yerleşkemizde inşa ettiğimiz Sağlık Hizmet Binamızı da bu süreçte tamamladık ve bugün itibarıyla hizmete almış oluyoruz. Toplam 2 bin 92 metrekare inşaat alanına sahip binamızda iş yeri hekimliği, diş hekimliği, eczane, acil yardım ve psikolojik danışmanlık gibi personelimize yönelik tüm sağlık hizmetlerini tek bir çatı altında toplamış olduk. Böylece çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve ilk yardım hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken bu hizmetlerin daha uygun, daha güvenli ve çağdaş bir ortamda sunulmasını sağladık. Sağlık Hizmet Binamız yalnızca yeni bir fiziki yapı değil; bu bina, İstanbul için büyük bir özveriyle çalışan İSKİ emekçilerine verdiğimiz değerin de somut bir ifadesidir. Sağlık Hizmet Binamızın güncel yatırım bedeli 157 milyon Türk lirasıdır. Özetle bugün itibarıyla hizmete aldığımız yatırımlarımız toplam 500 milyon lira civarındadır. 500 milyonluk bir yatırımı, dediğim gibi, hizmet binalarından lojistik merkezlerine ve sağlık merkezimize kadar tamamı olası bir afet durumunda kullanılacak; gerçekten İstanbul için çok önemli yatırımlardır."

Konuşmanın ardından program alanına gelen davetlilerle anı fotoğrafı çektirildi. Daha sonra Başa, İSKİ Kampüsü içinde hizmete açılan Sağlık Hizmet Binası'nı gezdirerek Aslan ve beraberindekilere kısa bir sunum yaptı. Ardından açılışı yapılan İSKİ Beşiktaş-Sarıyer Şube Müdürlüğü de ziyaret edilerek çalışmalara ilişkin bilgi verildi.