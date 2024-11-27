Sultangazi'de, İSKİ'nin atık su kanalı onarma çalışmaları sırasında iş makinesinin yer altındaki elektrik kablolarını koparması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Birinci Cebeci Caddesi'nde, İSKİ ekiplerinin iş makinesiyle çalışması sırasında yer altında bulunan elektrik kabloları koptu.
Kopan kabloların yanması üzerine kısa süreli patlamalar meydana geldi.
Mahallede tedbir amacıyla elektrik kesilirken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İSKİ Çalışmaları Sırasında Elektrik Kablosu Koptu - Son Dakika
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