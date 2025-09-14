İSKİ'den Dijital Dönüşümde Global Başarı - Son Dakika
İSKİ'den Dijital Dönüşümde Global Başarı

14.09.2025 13:52
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), SmartWater360 Dijital Dönüşüm Projesi ile Gartner Eye on Innovation Awards for Government yarışmasında finale kaldı. Proje, su tüketimini tahmin etme ve arızalara hızlı müdahale gibi yenilikler sunuyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapay zeka ve IoT tabanlı SmartWater360 Dijital Dönüşüm Projesi ile teknoloji dünyasının en prestijli organizasyonlarından Gartner Eye on Innovation Awards for Government yarışmasında finale yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, dijitalleşme yolculuğunda küresel bir başarıya daha imza attı. Kurumun yapay zeka, IoT ve robotik süreç otomasyonu temelli SmartWater360 Dijital Dönüşüm Projesi, dünyanın en saygın teknoloji organizasyonlarından biri olan "Gartner Eye on Innovation Awards for Government" yarışmasında finale kalma başarısı gösterdi.

"SmartWater360": Arızaya 24 saat yerine 5 saatte müdahale

Projeyle birlikte; akıllı sayaçlar ve yapay zeka destekli sistemler sayesinde su tüketim tahminleri yapılabiliyor. Arızalara müdahale süresi 24 saatten 5 saate indirildi. Dijital fatura, e-Şube ve biyometrik imza gibi hizmetlerle vatandaşlar hızlı ve güvenli işlem yapabiliyor. Veri transferi ve işlem hızlarında ciddi artış sağlandı.

Tayfun İşbilen: "İSKİ artık bir teknoloji kurumu"

İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen, dijital dönüşümün yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda bir vizyon olduğuna dikkati çekti:

"Son 5 yılda attığımız adımlarla İSKİ'yi yalnızca bir altyapı kurumu değil, aynı zamanda bir teknoloji kurumu haline getirdik. Şimdi bu yolculuğu daha da ileri taşıyoruz. Henüz yolun başındayız. Dijital dönüşüm; iklim değişikliğiyle mücadeleden teknolojik farkındalığın artmasına kadar pek çok alanda toplumsal refaha katkı sağlayacak. Gartner'ın ödüllerinde finale kalmamız, bu vizyonu ileri taşımamız için güçlü bir motivasyon oldu. Finalde de birinciliği kazanacağımıza inanıyorum."

"Gartner ödülleri: Küresel prestij"

Dünya çapında teknoloji trendleri, inovasyon ve pazar analizlerinde otorite kabul edilen Gartner, her yıl düzenlediği "Eye on Innovation Awards for Government" ile kamu kurumlarının en yenilikçi projelerini değerlendiriyor. Ödül sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

