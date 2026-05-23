İSKİ'den Küçükçekmece Gölü'ne Atık Su Açıklaması

23.05.2026 17:19
İSKİ, göle atık su deşarjı iddialarını yalanlayarak renk değişimlerinin doğal sebeplerden kaynaklandığını belirtti.

(İSTANBUL) İSKİ Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığı yönünde yer alan görüntü ve iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Bölgede, İSKİ'ye ait altyapı sistemleri üzerinden herhangi bir atık su deşarjı bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "Özellikle yağışlı dönemlerde dere yatakları ve yağmur suyu hatları vasıtasıyla taşınan doğal sediment, yüzeysel birikintiler ve çevresel akışlar nedeniyle göl çevresinde geçici renk değişimleri ve bulanıklık oluşabilmektedir. Gölde oluşan renk değişimi ve etkileşimlerin de mevsimsel geçişler ile doğal çevresel etkilerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Küçükçekmece Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığı yönünde yer alan görüntü ve iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Bölgede, İSKİ'ye ait altyapı sistemleri üzerinden herhangi bir atık su deşarjı bulunmadığının belirtildiği açıklamada, özellikle yağışlı dönemlerde dere yatakları ve yağmur suyu hatları vasıtasıyla taşınan doğal sediment, yüzeysel birikintiler ve çevresel akışlar nedeniyle göl çevresinde geçici renk değişimleri ve bulanıklık oluşabildiği belirtildi. İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Küçükçekmece Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığı yönünde yer alan görüntü ve iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür."

Basına yansıyan görüntülere konu olan noktada, İSKİ'ye ait altyapı sistemleri üzerinden herhangi bir atık su deşarjı bulunmamaktadır. Yerinde gerçekleştirilen inceleme ve kontroller kapsamında göle bağlanan yağmur suyu hatları detaylı şekilde incelenmiş olup herhangi bir atık su akışına rastlanılmamıştır. Söz konusu görüntülerde yer alan dere ve borular yağmur suyu hatları olup, Küçükçekmece Gölü çevresinde gözlemlenen akışlar; bölgedeki dere yatakları ile yağmur suyu sistemleri aracılığıyla göle ulaşan yüzeysel akışlardan kaynaklanmaktadır.

"GÖLDE OLUŞAN RENK DEĞİŞİMİNİN MEVSİMSEL GEÇİŞLER İLE DOĞAL ÇEVRESEL ETKİLERDEN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Özellikle yağışlı dönemlerde dere yatakları ve yağmur suyu hatları vasıtasıyla taşınan doğal sediment, yüzeysel birikintiler ve çevresel akışlar nedeniyle göl çevresinde geçici renk değişimleri ve bulanıklık oluşabilmektedir. Gölde oluşan renk değişimi ve etkileşimlerin de mevsimsel geçişler ile doğal çevresel etkilerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nin devreden çıkarılması kapsamında; Küçükçekmece sağ ve sol atık su kollektörlerini toplayarak atık suların Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ne iletilmesini sağlayacak atık su tünel imalat çalışmaları da İSKİ tarafından aralıksız şekilde gerçekleştirilmektedir. Konuya ilişkin gerekli inceleme, kontrol ve izleme çalışmaları İdaremiz tarafından periyodik olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

