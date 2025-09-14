İSKİ'den Sosyal Konutlara Yıkım Yazısı

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların altyapı hizmetlerinden mahrum bırakıldığını belirterek İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) konutlarla ilgili yıkım yazıları gönderdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede inşa edilen sosyal konutlardaki altyapı eksikliği gündeme geldi.

İSKİ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) bu konutlara su ve altyapı hizmeti vermeyeceğine ilişkin resmi yazı gönderdi.

Bu kapsamda, açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, İSKİ'nin bölgeye su ve altyapı desteği sağlamadığını, bununla birlikte her ay düzenli olarak konutların yıkımı için yazı gönderdiğini belirtti.

Bu tavrın hem hizmet hakkına hem de yasal sorumluluklara aykırı olduğuna dikkati çeken Candaroğlu, "25 bin sosyal konut inşa ediliyor, hak sahipleri belli. Bu konutlar vatandaşın güvenli bir geleceğe kavuşması için yapılıyor. İSKİ de İGDAŞ da bu hizmetleri vermek zorundadır. Eğer bu hizmeti sağlamazlarsa yasal sorumluluk doğar. Tüm vatandaşın altyapı ve enerji hizmeti alma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Candaroğlu, Hatay'da yaşanan depremi herkesin gördüğünü, orada kentsel dönüşüme "rantsal dönüşüm" diyerek karşı çıkanların ihmalinin yüzlerce cana mal olduğunu, Sazlıbosna'daki projenin vatandaşın güvenliği ve geleceği için hayata geçirildiğini aktardı.

Candaroğlu, konutların Araplara satıldığı gibi söylentilerin tamamen yalan ve algı operasyonu olduğunu, binaların hızla yükseldiğini, dış cephe çalışmalarına başlandığını, bu konutların hak sahiplerine teslim edileceğini, tüm engellemelere rağmen altyapının ve suyunun da verilmek zorunda olduğunu belirtti.

İBB ve bağlı kuruluşların siyasi hesaplarla hareket ettiğini, İSKİ'nin yalnızca Sazlıbosna'da yapımı devam eden konutlara değil, Bakanlık tarafından yapımı tamamlanan Baklalı'daki konutlara da su vermediğini kaydeden Candaroğlu, "Devletimiz tarafından yapılan konutlara bile hizmet götürmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Hem altyapıyı sağlamıyorlar hem de her ay bu konutların yıkılması için yazı gönderiyorlar. Bu direnç sadece algı oluşturmak için. Biz, bu ucuz siyasete izin vermeyeceğiz. Biz, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.