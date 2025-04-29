İSKİ Genel Müdürü Rüşvet İddialarıyla Gözaltında - Son Dakika
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İSKİ Genel Müdürü Rüşvet İddialarıyla Gözaltında

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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, rüşvet iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti.

29.04.2025 18:54
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(İSTANBUL) Gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'yı rüşvet istemekle itham eden maden şirketi yetkilisi İdris Özcelep'in, genel müdürlük binasına geldiği görüntüler ortaya çıktı. İçeriye girmek isteyen Özcelep "Hiçbir ahlaksızlık hukuksuzluk yok adam hala daha üstüme geliyor. Gelsin polis arkadaşlar, diyeceğim ki böyle böyle. Bu seferde böyle kanuni hakkımı aramaya çalışacağım. Biz de askeri kökenleri olan insanlarız" dediği görüldü.

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu operasyonunun ikinci dalgasına 'rüşvet' iddiaları ile gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy hakkındaki iddialar, Tanpa Madencilik'in yetkilisi Muhittin Erusta ile İdris Özcelep'in ifadelerine dayandırıldı. Şirket yetkilileri hafriyat döküm alanı izni için kendilerinden rüşvet istendiğini ileri sürmüşlerdi.

İSKİ Genel Müdürü Başa, Emniyet ve Adliye'deki sorgusunda rüşvet iddialarını reddetti. Başa, söz konusu şahısların sürekli tehditlerde bulunduğunu, bunların güvenlik birimlerine iletildiğini ve kayıt altına alındığını belirtti. Başa'nın ifadesinde de söylediği görüntülerde ise Laboratuvar Binası Giriş kapısına 29 Mayıs 2024 yılında gelen İdris Özcelep güvenlik görevlisi tarafından içeriye alınmadı.

İçeriye alınmayan Özcelep "Geliyorum buraya projeyi tamamlamak için, hiçbir hukuksuzluk, ahlaksızlık hiçbir şekilde bir şeyim yok hala daha benim üstüme geliyor. Yeter kardeşim bunaldım, evimi barkımı çoluğumu çocuğumu terk ettim. Para kaybedersin amenna, namımızı şerefimizi kaybettik ayrı bir şey ruh sağlımı kaybetmek üzereyim kardeşim"

Güvenlik görevlisi: Doğrudur. O konuları ben bilmiyorum.

İdris Özcelep: Yok kardeşim gelsin polis arkadaşlar diyeceğim ki böyle böyle. Bu seferde böyle kanuni hakkımı arayacağım.

Güvenlik görevlisi: Arayabilirsiniz.

İdris Özcelep: "Üstüne alınma, bizde askeri kökenleri olan biriyiz.

Güvenlik görevlisi: Asla fevri yada bireysel algılamıyoruz.

İdris Özcelep: Sen güvenliğini yapacaksın. Bu kuruluşun güvenliğini sağlayacaksın.

Güvenlik görevlisi: Burada ki arkadaşların hiç birisi de size saygısızlık etmemiştir.

İdris Özcelep: Olmadı da zaten. Ama bana raporda ne yazmışlar müdürüm. Ben girmişim koridorlara küfür etmişim üstüne yürümüşüm. Ben buraya girdiğim zaman hep çikolatalarla müdürlerime makamlarıma hep böyle adap usulle geldim. Bu nereden çıktı kardeşim. Bırak ticari konuyu insanın manevi konusu var burada. Olmaz olmaz ben bunu yakıştıramadım kendime. Toplantı yapıyoruz Begüm Hanımla, adam böyle oturuyor lakayt şekilde sandalyede böyle dönüyor "Senin yaptığın iş Cumhurbaşkanlığından, bakanlıktan kanunsuz" diyor. Beni taciz ediyorsun diyorum. Sen bana nasıl böyle bu şekilde davranabilirsin bunu deme hakkın senin bana yok dedim. Ben yine adabımı üslubumu korudum çıktım. Benim bugün çekim yazıldı oyum yazıldı, buyum yazıldı. Haklı olduğum yerde ailemi kaybedecek yere geldiğim zaman ben feryat ederim. Niçin yaşıyorum ben. Senin de çoluğun çocuğun var. Haksız olsam tut kulağımdan vur tekmeyi. Üst makama söylüyorum. Çek kulağımdan böyle böyle kanunsuzluğun var, hadi bakalım. Ankara'yı arıyorum "O seninle dalga geçiyor seni tırmandırmaya çalışıyor, biz seni o kanundan yararlandırdık" benim yararlandığım kanunu adam benim önüme engel olarak yazmış böyle bir şey olmaz abi ya…Vallahi olmaz billahi olmaz. Neyse arkadaşlar gelsin ben derdimi ben yapacağım işimi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ Genel Müdürü Rüşvet İddialarıyla Gözaltında - Son Dakika

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