İskilip'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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İskilip'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

İskilip\'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, İskilip Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, etkinliği ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve engelli bireylerle eğitimcileri tebrik etti. Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

14.05.2024 19:13
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Çorum'un İskilip ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi.

İskilip Özel Eğitim Uygulama Okulunca yapılan etkinlikte engelli öğrenciler, yeteneklerini sergiledi.

İskliip Kaymakamı Ramazan Polat, Engelliler Haftası kapsamında açılan sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, etkinliğe ve katkı sağlayan engelli bireylerle eğitimcileri tebrik etti.

Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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