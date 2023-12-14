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İskilip'te Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu - Son Dakika
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İskilip'te Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu

Çorum'un İskilip ilçesinde geliri Filistin'e gönderilmek üzere hayır çarşısı kuruldu.

İskilip\'te Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu
14.12.2023 - 15:11,
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Çorum'un İskilip ilçesinde geliri Filistin'e gönderilmek üzere hayır çarşısı kuruldu.

Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu Lisesi'nce İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Gazze halkına yardımcı olmak amacıyla kurulan hayır çarşısı, hizmete açıldı.

Vatandaşların evlerinde hazırladıkları gıda ve kıyafetlerin yanı sıra temizlik ve ev eşyasının satışa sunulduğu hayır çarşısından elde edilecek gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'deki savaş mağduru sivillere ulaştırılacak.

Hayır çarşısı ile İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk ayırt etmeden insanları öldürdüğünü belirten Sülük, "Şehit olan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerken, aynı zamanda orada zor şartlar altında hayat mücadelesi devam eden Filistinli kardeşlerime Allah'tan güç kuvvet vermesini diliyorum." dedi.

Törene Kaymakam Ramazan Polat ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskilip'te Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu - Son Dakika
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