İskilip'te Filistinli Mağdurlara Destek Kermesi - Son Dakika
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İskilip'te Filistinli Mağdurlara Destek Kermesi

İskilip\'te Filistinli Mağdurlara Destek Kermesi

İskilip'te, Filistinli mağdurlar ve Kur'an kursları için kermes düzenlendi. Kermes 20 Aralık'a kadar açık.

18.12.2024 17:18
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Çorum'un İskilip ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistinliler ve ilçedeki Kur'an kursları yararına 2 ayrı kermes düzenlendi.

İskilip Müftülüğünce ilçe merkezindeki 2 ayrı iş yerinde açılan kermeste çeşitli yöresel ürünler, yiyecek ve kıyafetler satışa sunuldu.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Aynı zamanda İskilip Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'na da destek olmayı istediklerini dile getiren Güllü, "İskilip Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimizin velilerince köyden süt ve süt ürünleri getirildi. Müftülük olarak hanım kardeşlerimiz, esnafımız ve bütün destek olanlara teşekkür ediyorum. Halkımız kermesimize yoğun ilgi gösterdi. Bereketli bir gün geçirdik. Rabbim herkesten razı olsun. Filistin'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Kur'an'a destek veren Kur'an sevdalılarına selam olsun." dedi.

Kermesler, 20 Aralık'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskilip'te Filistinli Mağdurlara Destek Kermesi - Son Dakika

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