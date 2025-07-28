İskilip'te Tarihi Sokaklar Yenileniyor

Çorum'un İskilip ilçesinde Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Çalışmaları Projesi başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkılarıyla İskilip'te tarihi alanlarda başlatılan proje kapsamında cephe iyileştirme ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Kaya Mezarları çevresinde devam eden çalışmaları inceledi.

Çizikci, gazetecilere, çalışmada tarihi dokunun korunmasına özen gösterdiklerini söyledi.

Tarihi değerleri korumak istediklerini belirten Çizikci, "Tarihimizi koruyarak sokaklarımızı güzelleştirmek, İskilip'e gelen herkesi estetik ve düzenli bir şehirle karşılamak istiyoruz. Bu vizyonla sahadayız ve süreci yakından takip ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız diğer tarihi mekanlarda da devam edecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla İskilip'in tarihi sokaklarını daha düzenli, temiz ve estetik görünüme kavuşacak." dedi.