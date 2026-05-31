İskilip'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

31.05.2026 03:22
Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen kazada 69 yaşındaki Osman Bağdat hayatını kaybetti.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Osman Bağdat (69) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği girişinde meydana geldi. Nihat Can Ç. yönetimindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman Bağdat'ın kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Osman Bağdat, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

