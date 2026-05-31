İskilip'te Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskilip'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

31.05.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Nihat Can Ç. idaresindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman B'nin kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil, İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Şükrü B, Safure B, Seda Ç, Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç, ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi olan Osman B, Şükrü B. ve Safure B, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
06:57
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 09:29:22. #7.13#
SON DAKİKA: İskilip'te Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.