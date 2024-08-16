İskilip'te Yaz Kur'an Kursları Sonlandı

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Çorum'un İskilip ilçesinde yaz Kur'an kurslarının sona ermesi nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İskilip Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen etkinlikte, kurslarda eğitim alan öğrenciler arasında düzenlenen hadis ezberleme, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve bilgi yarışmaları ile masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol turnuvalarında dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini verdi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İskilip Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Zontur, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, İlçe Emniyet Müdürvekili Tunahan Tezel ve vatandaşlar katıldı.