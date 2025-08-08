İskoçya'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
İskoçya'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

08.08.2025 13:12
İskoçya Başbakanı Swinney, İsrail'in Gazze'yi işgal planını kabul edilemez buldu ve durdurulması çağrısı yaptı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararının kabul edilemeyeceğini belirterek, uluslararası topluma İsrail'i durdurması çağrısında bulundu.

Swinney, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin, X hesabından paylaşım yaptı.

İskoç lider, "İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararı tamamen ve kesinlikle kabul edilemez. Bu karar, Filistin halkı için daha fazla insani acı yaratacak ve çatışmayı daha da tırmandıracak. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmalı ve ateşkes sağlamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze kentinin tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA

