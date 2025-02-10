İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın başvurularının bugün başladığını duyurdu. Program, öğrencilere teorik ve pratik eğitimler sunarak iş hayatına hazırlamayı hedefliyor.

10.02.2025 16:49  Güncelleme: 17:11
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Öğrencilerimizin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programımızın başvuruları bugün başlıyor. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli" dedi.

Bakan Işıkhan, 'İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular bugün başlıyor' notuyla sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programının devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için hazırlanan teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı bir aktif işgücü programı olduğunu belirterek, "Bu program ile siz sevgili gençlerimiz hem deneyim kazanacaksınız hem de çalışma hayatına daha hazırlıklı olacaksınız. Kendi kampüsünüzde eğitiminize ara vermeden katılabileceğiniz bu program ile üniversitenizde bilimsel projelerde, laboratuvar çalışmalarında, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinde, kütüphane hizmetlerinde ve daha birçok önemli alanda yer alabileceksiniz. İŞKUR Gençlik Programıyla kendinizi geliştirirken aynı zamanda ilgi duyduğunuz alanlarda tecrübe kazanabileceksiniz" dedi.

'İLK ETAPTA 100 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK'

Program kapsamında finansal okuryazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi öğrencileri çalışma hayatına hazırlayan önemli eğitimler verileceğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Üstelik kısa vadeli sigorta primleriniz devlet tarafından ödenecek ve günlük 1083 TL ödeme alabileceksiniz. Haftada en fazla 3 güne kadar yararlanacağınız programla ayda 15 bin 162 TL'ye kadar gelir elde edebileceksiniz. İŞKUR Gençlik Programımızdan ilk etapta 100 bin öğrencimiz faydalanacak, önümüzdeki 4 yılda ise tam 1 milyon gencimize bu programdan yararlanma imkanı sunacağız. Öğrencilerimizin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programımızın başvuruları bugün başlıyor; hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli. Başvurularınızı İŞKUR Mobil Uygulaması, İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr) üzerinden hemen yapabilirsiniz. Bugüne kadar gençlerimiz için nasıl en iyi, en yeni program ve destekleri hayata geçirdiysek; bundan sonra da aynı yaklaşımla programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyıl'ında; gençlerimizle; sizlerle daha güçlü olacağız. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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