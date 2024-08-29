İŞKUR İşgücü Uyum Programı'nın Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

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Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) hazırladığı "İşgücü Uyum Programının (İUP) Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere İŞKUR tarafından aktif iş gücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak düzenlenen İşgücü Uyum Programı'nın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kamu yararı gözetilmek şartıyla hizmet sağlayıcı kurumlar tarafından iletilen taleplerin İŞKUR tarafından uygun görülmesi halinde, engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve tarımsal üretim uygulamalarının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi durumlarında ilgili program uygulanabilecek.

Ayrıca, ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm ve atık imha faaliyetlerinin desteklenmesi, parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ile İŞKUR tarafından belirlenecek ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülebilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla da program düzenlenebilecek. Belirli bir mesleğe yönelik program düzenlenemeyecek.

İUP'a katılmak isteyenlerde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak" şartları aranacak.

Ayrıca başvurularda ilgili kişilerin, "Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, başvuru tarihi itibarıyla ilgili kanun maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, hane gelir şartını sağlamak, kurum tarafından sunulan aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak" şartlarını taşıyıp taşımadıklarına da bakılacak.

Programa başvurular, e-Devlet, ALO 170 ve e-şube üzerinden alınacak. Zorunlu hallerde il müdürlükleri ve hizmet merkezlerince de başvuru alınabilecek.

İUP uygulama esasları

Programın ilk 4 haftasında yararlanma süresi haftalık 37,5 saat ve 5 gün olarak uygulanacak. İlk 4 hafta sonrası haftalık yararlanma süresi 22,5 saat ve 3 gün olarak devam edecek.

İUP katılımcı sayısı, uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak alanın genişliğine ve program için ayrılan kaynağın miktarına göre 5 kişiden az olmayacak şekilde belirlenecek.

İUP uygulama süresi, her bir program için en fazla 10 ay olacak ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erecek. Başlangıçta program süresinin 10 aydan az olarak belirlenmesi halinde sözleşmeyle belirlenen program süresi uzatılamayacak.

Programın ilk 4 haftalık döneminde günlük 7,5 saat ve toplamda 8 gün olacak şekilde meslek edindirmeye hazırlık eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

Katılımcılar, son 2 haftada 3 gün süreli iş arama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak il müdürlüğü tarafından eğitime alınacak.

Program kapsamında katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği, iş arama becerisi, iş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, etkili iletişim, bağımlılıkla mücadele ve finansal okuryazarlık gibi çeşitli eğitimler verilecek.

Bir katılımcı, İUP'tan toplam en fazla 140 fiili gün yararlanabilecek.

Katılımcıların programa devamı zorunlu olacak ve yükleniciye bilgi vermek ve onay almak kaydıyla katılım günü olarak belirlenen günler için program süresinin 6 aya kadar olması durumunda 7, daha uzun süreli olması durumunda ise 10 güne kadar izin kullanabilecek.

Cep harçlığı verilecek

Katılımcılara yapılacak günlük cep harçlığı tutarı, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Ancak bu tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret tutarının üstünde olamayacak. Bu kapsamda İşgücü Uyum Programı katılımcılarına ödenecek günlük net tutar, 566 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda cep harçlığından oluşacak.

Katılımcıların sigortalılık bildirim ve tescil işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecek. Sosyal güvenlik primleri, katılım sağlanan günler üzerinden bildirilecek.

Sözleşme ve protokol kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, katılımcılar ile yükleniciler hakkında ilgili il müdürlüğünce yaptırımlar uygulanacak.