İŞKUR, Ocak Ayında 107 Bin 582 Kişiyi İşe Yerleştirdi

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ocak ayında 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasamızı hedeflerimiz doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı.