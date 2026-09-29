İslahiye biberi hasadında 8 bin tarım işçisi çalışıyor, rekoltede yüzde 20 kayıp var - Son Dakika
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İslahiye biberi hasadında 8 bin tarım işçisi çalışıyor, rekoltede yüzde 20 kayıp var

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İslahiye biberi hasadında 8 bin tarım işçisi çalışıyor, rekoltede yüzde 20 kayıp var
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Gaziantep İslahiye'de tescilli İslahiye biberinin hasadı sürüyor; mevsimsel nedenlerle yüzde 20 rekolte kaybı yaşanırken 44 bin ton rekolte bekleniyor. 8 bin mevsimlik işçi hasat ve temizlikte, 25 tesiste de pul ve toz biber üretiminde çalışıyor; ürün Avrupa'ya ihraç ediliyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tarım işçilerinin rengi, lezzeti ve aroması ile öne çıkan tescilli biberden yapılan pul biber için mesaisi sürüyor.

Türkiye'nin kırmızıbiber ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ilçede, 22 bin dekar alanda üretimi yapılan 'İslahiye biberi' olarak tescillenen acı kırmızıbiberin hasadı sürüyor. Bu yıl mevsimsel nedenlere bağlı olarak yüzde 20 rekolte kaybı yaşanan kırmızıbiberde 44 bin ton rekolte beklenirken, biberin hasadıyla birlikte pul bibere dönüştürmesi süreci de başladı. Tarlada hasadı yapılarak tesislere getirilen biberler, tek tek çöplerden arındırılarak temizleniyor.

İslahiye'de pul ve toz biber üretimi yapılan 25 tesiste, merkez ve kırsal mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında ise 8 bin mevsimlik tarım işçisi çalışıyor.

'İÇ PİYASANIN YANINDA AVRUPAYA İHRAÇ EDİLİYOR'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, "İlçemizin önemli gelir kaynaklarında olan 'İslahiye biberi' olarak tescillenen kırmızıbiberde hasadımız devam ediyor. 'Kırmızı altın' olarak adlandırdığımız biberde 2 ay süreyle 8 bin mevsimlik işçilerimizle tarlada hasadı yapılan biberlerimiz, 25 biber fabrikalarımızda ve mahalle aralarında kurulan alanlarda tek tek çöpleri çekiliyor. Çöpü çekilen biberler parçalandıktan sonra serilerek güneşte kurutuluyor. Kurutulan biberler 25 biber fabrikamızda toz ve pul biber olarak işlenerek iç piyasanın yanında Avrupa'ya ihracat edilmektedir" dedi. Erdoğan, biberlerin temizlenmesi ve ayrıştırılması işinde çalışan kadınların da aile ekonomilerine katkı sunduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
GaziantepEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: İslahiye biberi hasadında 8 bin tarım işçisi çalışıyor, rekoltede yüzde 20 kayıp var - Son Dakika
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