İslahiye\'de Aynı Kavşakta 1 Saat Arayla Meydana Gelen Kazalarda 2 Motosikletli Yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde aynı kavşakta 1 saat ara ile meydana gelen iki kazada, 2 motosikletli yaralandı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İslahiye Otogarı yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Ali Y. (49) yönetimindeki 27 AEB 840 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet A. (29) yönetimindeki 27 ARY 086 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Ahmet A. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kazadan 1 saat sonra aynı kavşakta bu kez Hacı Y. yönetimindeki 34 FBY 070 plakalı otomobil ile Aydın G. yönetimindeki 27 AS 825 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Aydın G. yaralandı. Aydın G. de İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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