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İslahiye'de JAK Timleri Deprem Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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İslahiye'de JAK Timleri Deprem Tatbikatı Yaptı

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando Taburu bünyesinde görev yapan JAK timlerinin, AFAD ile koordineli olarak gerçekleştirdiği deprem tatbikatında, yaralı depremzedeler enkazdan kurtarıldı. Tatbikatta, ekipler arama kurtarma çalışmaları için enkazda gaz kaçağı kontrolü yaparak başladı ve ardından yaralıları kurtarmak için çeşitli yöntemler kullanıldı.

07.01.2024 - 10:32,
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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri deprem tatbikatı yaptı. AFAD ile koordineli gerçekleştirilen tatbikatta, yaralı depremzedeler enkazdan kurtarıldı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando Taburu bünyesinde görev yapan JAK timlerinin, başta deprem olmak üzere doğal afet olaylarına müdahalede etkinliklerinin arttırılması, eksik malzeme ve teçhizatlarının tamamlanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıl dönümüne sayılı günler kala Fevzipaşa Mahallesi'nde yıkılan ağır hasarlı bina enkazında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) uzmanları koordinesinde deprem eğitim tatbikatı verildi. Senaryo gereği deprem haberini alan ekiplerin alana gelmesiyle başlayan tatbikatta, ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlamak için enkazda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Ardından arama-kurtarma çalışmalarına başladı. JAK ekipleri enkazda ilk olarak fiziki arama gerçekleştirdi. Herhangi biz ize ulaşamayan ekipler, daha sonra belirli çalışmalarla yeri tespit edilen yaralı depremzedeler 'Kuyu açma ' ve 'Galeri açma' metodları ve tripot ile gerçekleştirilen çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarılması canlandırıldı.

İslahiye\'de JAK Timleri Deprem Tatbikatı Yaptı
Kaynak: DHA
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