İslahiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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İslahiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı

İslahiye\'de Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 108. yıldönümü kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda, saygı duruşu, istiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Konuşmaların ardından, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Doğan tarafından Kut'ül Amare Zaferi konusunda bir konferans verildi. Etkinlik, oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando gösterisiyle sona erdi.

02.05.2024 10:43
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Borsa İstanbul (BİST) İslahiye Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinliklere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda İlçe Müftülüğü görevlisi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Doğan tarafından Kut'ül Amare Zaferi konusunda konferans verildi.

Oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ile devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin tarafından Prof. Dr. Ayhan Dogan'a teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Etkinlik, lokma tatlısı ve Osmanlı şerbeti ikramının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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