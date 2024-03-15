Gaziantep\'te lise öğrencileri Türkçeyi doğru kullanmanın faydalarını anlattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde lise öğrencileri, sosyal sorumluk projesi kapsamında "Türkçe'yi doğru kullanmak nasıl bir fayda sağlar" konulu projeyle vatandaşlara Türkçeyi doğru kullanmanın faydalarını anlattı.
Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri okullarda uygulanan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, "Türkçeyi doğru kullanmak nasıl bir fayda sağlar" konu başlığıyla ilçe merkezinde cadde ve sokaktaki vatandaşlara anlatarak broşür dağıttı.
Okul Müdürü Halim Erol, proje koordinatörleri Güllü Avcı ve Semih Gökbudak tarafından okul öğrencileriyle beraber Türkçe konuşurken dil kurallarına hakim olmak, diksiyona dikkat etmek ve Türkçe telaffuza özen göstermenin gereklililiğini anlatıldıklarını belirtti.
Proje koordinatörü Avcı, Türkçeyi düzgün konuşmanın iletişimde etkili ve düzgün olması yanı sıra, iletişim kurulan kişinin sizi daha iyi anlayacağını ve dinlemeyi de verimli kılacağını ifade etti.
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