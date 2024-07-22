İslahiye'de Market Denetiminde 420 Kilogram Bozuk Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika
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İslahiye'de Market Denetiminde 420 Kilogram Bozuk Gıda Ele Geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan market denetimlerinde, tarihi geçmiş ve bozulmuş 420 kilogram gıda maddesi ele geçirildi. Denetimlerde son kullanma tarihleri geçmiş veya bozulmuş pirinç, bulgur ve diğer gıda ürünleri tespit edildi. Bozulmuş ürünler, zabıta ekipleri tarafından kent merkezi dışında boş bir alanda yakılarak imha edildi. Ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

22.07.2024 11:05
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, marketlerde yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ve bozulmuş 420 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda denetimi yaptı.

Ekipler, denetimlerde son kullanma tarihleri geçmiş veya bozulmuş 420 kilogram pirinç, bulgur ve diğer gıda ürünleri tespit etti.

Bozulmuş ürünler zabıta ekiplerince kent merkezi uzağında boş bir alanda yakılarak imha edildi.

Ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye'de Market Denetiminde 420 Kilogram Bozuk Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslahiye'de Market Denetiminde 420 Kilogram Bozuk Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika
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