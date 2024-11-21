Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M.C. idaresindeki 27 MB 1889 plakalı motosiklet, Yeni mahalle Hatay Bulvarında A.D. idaresindeki 27 AOC 920 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye’de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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