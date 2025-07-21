Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.
İ.G. (47) idaresindeki 48 NY 015 plakalı otomobil, T.A'nın (25) kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosikletle Hatay Bulvarı Yeni Mahalle'de çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle beraberindeki yolcu M.A. (25) yaralandı.
Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Motosiklet-otomobil Kazası - Son Dakika
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