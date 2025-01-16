İslahiye'de Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Kulübe - Son Dakika
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İslahiye'de Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Kulübe

İslahiye\'de Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Kulübe

Meslek lisesi öğrencileri, sokak hayvanları için 8 kulübe yaparak onlara sıcak bir yuva sundu.

16.01.2025 15:49
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak sokak hayvanlarının daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için 8 kulübe yaptı.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümündeki öğretmen ve öğrenciler, sokakta barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için kolları sıvadı.

Okulun atölyesinde yapılan kulübeler "Sokak Hayvanlarına Destek" projesi kapsamında İslahiye Gençlik Merkezi ile işbirliğinde Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi içindeki Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu ile Ukkaşe Öğrenci Yurdu çevresine yerleştirildi.

Okul müdürü Mehmet Güven, gazetecilere, okul idaresi olarak sokak hayvanları için soğuk kış günlerinde hayvanların üşümemesi için barınak yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Konuyu öğrencilerle paylaştıklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Güven, "Proje, öğrencilerin hem hayvanlara olan duyarlılığını artırırken hem de çevre bilincini geliştirdi. Öğrenciler, 'her canlının bir yuvaya ihtiyacı var' diyerek, bu projeyi sevgiyle yaptılar." diye konuştu.

Öğrenciler, projeyi bir adım daha ileriye taşımak ve başka yardım faaliyetleriyle devam etmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye'de Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Kulübe - Son Dakika

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