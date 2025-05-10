İslahiye\'de Pamuk Fabrikasında Yangın

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen işçilerden M.Y. (20) ile B.S. (43), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.