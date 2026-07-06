İslahiye'de Sağlık Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
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İslahiye'de Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

İslahiye\'de Sağlık Yatırımları Devam Ediyor
06.07.2026 11:27
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İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman Gelebek, deprem sonrası sağlık yatırımlarının sürdüğünü açıkladı.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman Gelebek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede sağlık alanında başlatılan yatırımların sürdüğünü bildirdi.

Dr. Gelebek, gazetecilerle birlikte devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni sağlık tesislerinin tamamlanmasıyla vatandaşlara daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Gelebek, "Yeni binalarımızda halkımıza daha iyi hizmet sunmaya gayret edeceğiz." dedi.

Gelebek, Aydınlık Mahallesi'nde eski Verem Savaş Dispanseri'nin bulunduğu alanda yapımı süren 5 birimlik çelik konstrüksiyonlu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Değirmencik Serinevler TOKİ bölgesinde ise 602 metrekare kapalı alana sahip 6 birimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatının devam ettiğini aktaran Gelebek, bu tesisin de kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı süren 22 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin 2027 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını kaydeden Gelebek, ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü yanındaki arsaya Sağlıklı Hayat Merkezi yapılması için ihale sürecine gelindiğini belirtti.

Gelebek, Sağlıklı Hayat Merkezinde psikolojik danışmanlık, diyetisyenlik, fizyoterapi, kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara hizmet sunulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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