Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, jandarma ve polisin 24-25 Haziran'da operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 806 gram sentetik uyuşturucu ile 363 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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