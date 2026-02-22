İslahiye'de Yağışla Çiftçilere Umut - Son Dakika
İslahiye'de Yağışla Çiftçilere Umut

İslahiye\'de Yağışla Çiftçilere Umut
22.02.2026 13:38
Gaziantep İslahiye'de yağış sonrası çiftçiler gübreleme çalışmalarına hız verdi, rekolte beklentisi arttı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan yağış sonrası çiftçiler gübreleme çalışmalarına hız verdi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süren kuraklığın ardından bölgenin metrekareye 82,5 kilogram yağış aldığını, bunun da üreticiler açısından umut verici olduğunu söyledi.

Yağışların ekili alanlara olumlu yansıdığını belirten Erdoğan, Ağalarobası ve Ortaklı mahallelerinde çiftçileri ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"2026 yılının çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu miktardaki yağış bölgemiz için oldukça sevindirici. Ekili buğdaylarımız şu an çok iyi durumda. Ancak bazı tarlalarda toprak yapısı nedeniyle gübreleme işlemi traktörle değil, yevmiyeli işçiler aracılığıyla yapılacak gibi görünüyor. Umudumuz, bu yıl rekoltenin yüksek olması."

Erdoğan, İslahiye'de 130 bin dönüm alanda buğday, 20 bin dönüm alanda ise arpa ekimi yapıldığı, 2026 yılında rekoltede artış beklendiği sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

