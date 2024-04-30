İslahiye Kaymakamı, İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslahiye Kaymakamı, İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi

İslahiye Kaymakamı, İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitimi programına katıldı. Programda öğrencilere temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, karayollarında geçiş kuralları ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

30.04.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi programına katıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi programı düzenledi.

Programa Kaymakam Soylu ve beraberinde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katıldı.

Okul sıralarında öğrencilerle programı takip eden Soylu ve Erdoğan, öğrencilere çeşitli hediyeler erdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen temel trafik eğitiminde öğrencilere, temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Soylu, İslahiye, trafik, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye Kaymakamı, İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:34:02. #1.13#
SON DAKİKA: İslahiye Kaymakamı, İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement