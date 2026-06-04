İslam Dünyasında Akademik İşbirliği Protokolleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslam Dünyasında Akademik İşbirliği Protokolleri

İslam Dünyasında Akademik İşbirliği Protokolleri
04.06.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USAR, Malezya ve Endonezya üniversiteleriyle akademik işbirlikleri için protokoller imzaladı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAR), İslam dünyasındaki akademik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Malezya ve Endonezya'daki üniversitelerle ortak çalışma protokolleri imzaladı.

USAR Başkanı Abdullah Akmaz ve Genel Koordinatör Muhammed Murat Öymez ile beraberindeki heyet, Malezya ve Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Endonezya'da ise Sultan Agung İslam Üniversitesi (UNISSULA) yetkilileriyle bir araya gelen heyet, iki ülkedeki yükseköğretim kurumlarıyla akademik işbirliği protokolü imzaladı.

Protokolle akademisyen ve öğrenci değişim programları, dil eğitimi, ortak yayınlar, uluslararası konferans, sempozyum organizasyonları ve ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Akmaz, AA muhabirine, bu ziyaretlerin İslam dünyasındaki üniversiteler arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma zemini oluşturulması açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan'daki Bahria Üniversitesi ile başlattıkları süreci genişlettiklerini belirten Akmaz, şunları kaydetti:

"Malezya ve Endonezya, D-8 teşkilatı kapsamında akademik işbirliği kurduğumuz ülkeler oldu. D-8 ülkeleri arasında yükseköğretim alanındaki ortaklıkları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte Mısır, İran, Bangladeş ve Nijerya başta olmak üzere diğer üye ülkelerdeki üniversitelerle de benzer işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Akademik çalışmaların yanı sıra, İslam dünyasının bilim insanları arasında ortak üretim kültürünün gelişmesi ve ümmet bilincinin güçlenmesi açısından bu girişimleri son derece kıymetli görüyoruz."

Akmaz, genç araştırmacıların desteklenmesi ve kültürel etkileşimin geliştirilmesi konularına öncelik verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Endonezya, Malezya, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Dünyasında Akademik İşbirliği Protokolleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:03
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması Dosya Ankara’ya gönderildi
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:13:07. #7.13#
SON DAKİKA: İslam Dünyasında Akademik İşbirliği Protokolleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.