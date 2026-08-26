İslamabad'da Hastanede Yangın: 14 Bebek Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 26 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Pakistan Tıbbi Bilimler Enstitüsü'nde çıkan yangında en az 14 bebek hayatını kaybetti.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan kaynaklar, yangının çarşamba günü yerel saatle 06.40 sularında hastanenin üçüncü katındaki kadın doğum servisinde çıktığını belirtti. Yangının çıktığı katta bebeklerin bulunduğu kaydedildi.

Hastane yönetimi, kurtarma operasyonu başlatırken itfaiye ekipleri, ambulanslar ve polis de olay yerine sevk edildi. Çok sayıda bebeğin kurtarıldığı bildirildi.

Kaynaklara göre 9 bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Kurtarılan 5 yaralı bebek ise kaldırıldıkları çocuk servisinde yaşamını yitirdi.

Kurtarma çalışmaları devam ederken polis yetkilileri, yangının çıkış nedeni ve hayatını kaybedenlerin kimlikleriyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.