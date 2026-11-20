Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen STRATCOM Public Forum'da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi, değişen güvenlik ortamı ve çok taraflı işbirliği imkanları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISSI) işbirliğinde çok sayıda üst düzey yetkili ve uzman STRATCOM Public Forum ve Roundtable etkinliğinde bir araya geldi.

"Bölgesel Güvenlik Mimarisini Yeniden Şekillendirmek: Türkiye-Pakistan Ortak Perspektifinden Stratejik Ortaklık ve Çok Taraflı İşbirliği" başlıklı STRATCOM Public Forum'da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi, değişen güvenlik ortamı ve çok taraflı işbirliği imkanları ele alındı.

STRATCOM Public Forum'da Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, eski Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Zarrar Hasham Khan ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın katılımcılara video mesajla hitap ettiği programda açılış konuşmalarını ISSI Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Khalid Mahmood ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu yaptı.

Büyükelçi Mahmood, konuşmasında kökleri Osmanlı dönemine uzanan Türkiye-Pakistan ilişkilerinin kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü belirterek, küresel dönüşüm sürecinde iki ülkenin dengeli ve çok kutuplu bir uluslararası düzen vizyonunu paylaştığını vurguladı.

Türkiye'nin Keşmir meselesindeki desteğine ve Pakistan'ın Türkiye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik kararlı tutumuna dikkati çeken Mahmood, savunma sanayisi, ekonomi, teknoloji ve bölgesel bağlantısallık alanlarında derinleşen işbirliğinin bölgesel istikrar ve refaha katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye-Pakistan ilişkilerinde kardeşlik vurgusu

Büyükelçi Neziroğlu da Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri "ebedi kardeşlik" olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki bağların yalnızca ortak çıkarlar veya coğrafi yakınlık temelinde değil, ortak tarihi hafıza, karşılıklı anlayış ve dayanışma kültürü üzerinde yükseldiğini belirtti.

Türkiye ve Pakistan halklarının hem sevinçli hem de zor dönemlerde birbirlerinin yanında yer aldığını vurgulayan Neziroğlu, bölgesel krizlerin giderek daha fazla iç içe geçtiği ve uluslararası sistem üzerindeki baskının arttığı mevcut ortamda iki ülke arasındaki güvene dayalı ilişkinin daha da değer kazandığını ifade etti.

Neziroğlu, Türkiye-Pakistan kardeşliğinin öngörülebilirlik, karşılıklı güven ve stratejik dayanışma sağladığını, Mayıs 2025'te Pakistan açısından gerilimin yükseldiği dönemde Türkiye'nin desteğinin açık ve güçlü biçimde ortaya konulduğunu söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin konjonktürel veya geçici değil, kalıcı ve köklü bir kardeşlik ilişkisi olduğunu kaydetti.

Stratejik iletişimde kurumsal işbirliği önerisi

Bakan Tarar da Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Pakistan'ın kuruluşundan önceye uzanan tarihi, kültürel ve toplumsal bağlara dayandığını belirtti.

Dezenformasyon, yanlış bilgi ve siber tehditlerin iki ülke açısından yeni sınamalar ortaya çıkardığını dile getiren Tarar, stratejik iletişim alanında daha sistematik ve kurumsal mekanizmalara ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Tarar, bu kapsamda Pakistan Enformasyon Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında stratejik iletişim alanında bir işbirliği anlaşması geliştirilmesini önerdi.

Kamu kurumları, akademi ve düşünce kuruluşlarının katılımıyla ortak çalışma grupları oluşturulmasının, iki ülkenin dijital platformlarda eş güdümlü iletişim yürütmesinin ve ortak doğrulama mekanizmaları geliştirmesinin önemine işaret eden Tarar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Pakistan Televizyonu (PTV) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de tavsiye etti.

Tarar, yapay zeka destekli analiz ve bilgi takibi gibi araçların dezenformasyonla mücadelede kullanılabileceğinin altını çizdi.

İki ülkenin sosyal medya platformlarında ortak hesaplar oluşturması, medya kuruluşları arasındaki ilişkilerin ve medya heyeti değişimlerinin artırılması ile gençlerin stratejik iletişim çalışmalarına dahil edilmesi gibi önerilerde bulunan Tarar, ortak çalışma gruplarının ilerleyen süreçte kalıcı bir Pakistan-Türkiye Stratejik İletişim Sekretaryasına dönüştürülebileceğini belirtti.

Güçlü ortaklık ve bağlar

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Işık da değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

Güncel tehditlerin konvansiyonel savaşın ötesine geçerek siber operasyonlar, teknolojik rekabet, ekonomik kırılganlıklar, bilgi manipülasyonu ve kritik altyapılara yönelik saldırıları da kapsadığını ifade eden Işık, güvenliğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine değindi.

Işık, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geleneksel tedarik ve teknoloji transferi modellerinin ötesine taşınması gerektiğine dikkati çekerek, ortak araştırma, geliştirme ve üretim kapasitesinin artırılmasını önerdi.

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve ilgili kurumlar arasındaki mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Işık, ikili işbirliğinin dost ve ortak ülkeleri de kapsayan daha geniş bölgesel ortaklıklara dönüştürülmesinin önemine işaret etti.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayatürk de, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi, kültürel ve toplumsal dayanışma temelinde şekillendiğini söyleyerek, iki ülke halkları arasındaki güçlü bağların ilişkilerin en önemli dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden bahseden Kayatürk, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Khan da dijital çağda egemenlik ve güvenlik kavramlarının değiştiği değerlendirmesinde bulunarak, ulusal güvenlik kapsamında kritik bilgi altyapılarının korunmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Dezenformasyon, siber saldırılar ve bilgi akışının manipülasyonunun toplumları ve kamuoyunu hedef alan yeni tehdit alanları oluşturduğuna dikkat çeken Khan, Türkiye ile Pakistan arasında siber güvenlik alanındaki kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Ataman da Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki üçlü savunma işbirliği başta olmak üzere benzeri girişimlerin güvenlik mimarisinin şekillenmesindeki potansiyeline işaret ederek, ortak çıkarlara sahip ülkelerin farklı platformlarda işbirliği geliştirmesinin yanı sıra askeri, siyasi ve ekonomik imkanlarını bir araya getirmesinin önemini vurguladı.

Ataman, Türkiye-Pakistan ortaklığının savunma alanının ötesine geçerek siyasi ve ekonomik boyutları da kapsayan daha geniş bir işbirliği yapısına dönüşebileceğini, ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesinin hem mevcut güvenlik tehditlerine karşı hazırlık hem de caydırıcılık bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Bölgesel güvenlik mimarisi Roundtable'da da ele alındı

"Değişen Bölgesel Güvenlik Mimarisinde Türkiye ve Pakistan: Küresel Krizler Çağında Stratejik İşbirliği" temasıyla düzenlenen STRATCOM Roundtable'ın açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile ISSI Genel Direktörü Büyükelçi Moin ul Haque katılımcılara hitap etti.

Roundtable'da Türkiye-Pakistan ilişkileri, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Artan jeopolitik rekabetin geleneksel çok taraflı mekanizmalar üzerindeki etkisine dikkat çekilen oturumda güvenlik tehditlerinin hibrit savaş, terörizm, siber saldırılar, sistematik dezenformasyon ve enerji ile bağlantı koridorları dahil kritik altyapılara yönelik saldırıları kapsayacak şekilde konvansiyonel alanların ötesine geçtiği vurgulandı.

İki ülke arasındaki köklü stratejik ortaklığın, yeni nesil tehditlere karşı ortak kapasite geliştirilerek güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.